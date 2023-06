Football : le coach sénégalais Aliou Cissé pense déjà à sa liste finale pour la CAN 2024

La 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2024 se poursuit ce samedi 17 juin. Le Sénégal affronte cet après-midi le Bénin au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Pour cette confrontation, Aliou Cissé a décidé de faire tourner l’effectif.





« Ça ne veut pas dire qu’on n'aura pas une équipe compétitive »





Son objectif est de faire jouer d’autres lions en manque de temps de jeu en sélection pour préparer sa liste finale en vue de la Can 2024. « Même si nous tournons notre effectif, cela ne veut pas dire qu’on n'aura pas une équipe compétitive. Ces matchs doivent nous servir également pour donner du temps de jeu à d’autres joueurs que les sénégalais n’ont pas l’habitude de voir et aussi ça nous permet d’avoir une idée de la future liste finale de la Can 2024 » a déclaré le sélectionneur des Lions de la Téranga.





« L’humilité est très importante pour un véritable compétiteur »