Football : Les Guêpes (Amavubi) du Rwanda ont un nouveau sélectionneur

La Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a annoncé ce mercredi 1er novembre la nomination de Torsten Frank Spittler au poste de sélectionneur de l’équipe nationale. L’Allemand succède à l’Espagnol Carlos Alos Ferrer qui a démissionné en août dernier.





Spittler a signé un contrat d’un an avec les dirigeants du football rwandais. Il n'a jamais entraîné une équipe africaine depuis le début de sa carrière dans les années 90.





Il a fait l’essentiel de sa carrière en Asie





L’Allemand est plus connu en Asie, où il a coaché les équipes nationales du Népal, du Yémen, du Bhoutan et de la Birmanie. Il a toutefois été directeur technique de la Sierra Leone et du Mozambique.





Le Rwanda livrera deux matchs contre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe dans ce mois de novembre. Le nouveau coach devra obtenir de bons résultats face à ces deux équipes, pour bien lancer les qualifications du Mondial 2026.