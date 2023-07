Football : Les petites confidences de Gareth Bale sur Cristiano Ronaldo

La star portugaise Cristiano Ronaldo est connue pour son esprit de compétition. Un trait de caractère que Gareth Bale a souligné lors d'une interview accordée aux médias en marge du tournoi de golf BMW International Open Pro-Am.





Selon les dires de l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, le Portugais s'en voulait toujours quand il ne marquait pas lors d'un match. Même si son équipe écrase l'adversaire.





« Il lançait ses crampons comme s’il était en colère »





« Par exemple, si nous gagnions 5-0 et qu’il ne marquait pas, il allait dans le vestiaire et lançait ses crampons comme s’il était en colère. C’est comme si tu gagnais la Ryder Cup (tournoi de golf) et tu t’énerves parce que tu n’as pas marqué de point » a déclaré Bâle, tout sourire. Le Gallois est désormais passé du football au golf. Un sport qu’il affectionne particulièrement.