Football : Transféré en Arabie saoudite, Edouard Mendy a presque triplé son salaire de Chelsea

Son avenir va désormais s’écrire dans le championnat saoudien. Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, s’est engagé jusqu’en 2026, avec le club d’Al-Ahli. Le montant du transfert est estimé entre 16 et 17 millions de livres, soit un peu moins de 20 millions d’euros. Le meilleur gardien de la saison 2020-2021 en Europe, va retrouver un championnat où jouent des stars comme Cristiano Ronaldo.











11 millions d’euros par an









Le natif de Montivilliers, comme la plupart des joueurs qui viennent dans le Royaume saoudien, aura un salaire confortable.





En effet, selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Edouard Mendy a signé un contrat de trois ans pour un salaire annuel de 11 millions d’euros plus des bonus. Quant on sait que le Sénégalais ne gagnait que 4,5 millions d’euros par an à Chelsea, inutile de dire qu'il peut se frotter les mains avec ce nouveau contrat.





Il gagne la Ligue des champions et la CAN





Mendy est âgé de 31 ans. Il a connu la réussite un peu tard. Jusqu’à 2019, le Lion de la Teranga jouait encore dans une équipe de Reims très peu exposée médiatiquement. Son arrivée à Chelsea en 2020 l’a propulsé sous les feux de la rampe. Il gagne la Ligue des champions avec le club londonien au cours de la saison 2020-2021. L’année suivante, il décroche la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun.