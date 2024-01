Forfait de Boulaye Dia et de Sény Dieng : Aliou Cissé confirme

Les forfaits de Boulaye Dia et Sény Dieng ont été annoncés en début de journée. Ils ont été confirmés par le sélectionneur des Lions Aliou Cissé en conférence de presse après le match amical contre le Niger le lundi.





''C’est très triste pour des garçons comme Boulaye Dia et Seny Dieng. Il était important de partir avec des garçons au top. J’espérais que ce serait le cas, hélas!’’, regrette Aliou Cissé.