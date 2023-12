FORFAIT GÉNÉRAL POUR GF ? La commission de recours a tranché !

La décision est tombée !







Alors que les PV n 4 et n 5 de la commission de discipline de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel infligeaient à Génération Foot et Diambars un revers par forfait 3-0 plus une amende de 400 000 francs pour leurs rencontres de la 2eme journée les opposant respectivement à l'US Gorée et la Sonacos, la commission de recours vient d'annuler ces décisions publiées le lundi 23 novembre 2023.









La commission de recours ordonne la reprogrammation des rencontres Génération Foot-US Gorée et Diambars-Sonacos comptant pour la deuxième journée de Ligue 1.





Une bonne nouvelle pour Génération Foot qui évite le forfait Général puisque cette même commission de recours confirme en toutes ses dispositions la décision objet du PV N 6 du 17 novembre 2023.