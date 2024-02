Formule 1: Cette somme astronomique que Lewis Hamilton va toucher chez Ferrari

Légende de la Formule 1, Lewis Hamilton va quitter Mercedes, fin 2024. Le septuple champion du monde de la discipline écrira le reste de son histoire chez Ferrari en 2025.

Il essayera, sans doute, d’accrocher une huitième étoile à son maillot, pour faire oublier l’Allemand Michael Schumacher.

Le constructeur automobile italien n’en sera que ravi, lui qui a décidé de payer grassement le Britannique.

Il ne gagnait pas autant chez Mercedes

En effet, selon le site "formul1a.uno" cité par "Bild", le champion du monde devrait toucher 99 millions d’euros par an. Cela inclut non seulement son salaire de base mais aussi les primes, l’argent du parrainage, les droits à l’image, etc.

Hamilton ne pouvait pas rêver mieux, puisqu’il ne gagnait pas autant chez Mercedes. Mais selon Formul1a.uno, ce n’est pas seulement ce package lucratif qui a convaincu Hamilton de signer chez Ferrari.

Le constructeur automobile italien aurait également promis de mettre à sa disposition, une voiture plus compétitive que celle de toutes les autres équipes de haut niveau.

Ferrari sera la troisième écurie du Britannique. Lewis Hamilton avait débuté avec McLaren en 2007 à l’âge de 23 ans.