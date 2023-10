Fouet : Cristiano Ronaldo condamné, la femme impliquée sort du silence !

Alors que Cristiano Ronaldo s'est retrouvé au centre d'une drôle d'affaire ces derniers jours, la femme impliquée s'est exprimée.



Cristiano Ronaldo condamné à 100 coups de fouet en Iran ? Vendredi dernier, la nouvelle a fait le buzz tout autour du monde. En effet, pour avoir approché de trop près une femme mariée, en l'occurrence l'artiste Fatemeh, handicapée à 85%, CR7 aurait fait une entorse au code pénal iranien qui pourrait l'accuser d'adultère et donc le condamner à cette sentence violente. Cette condamnation potentielle a néanmoins été démentie avec force depuis, notamment par l'ambassade d'Iran en Espagne.







Aucune plainte déposée, affaire close