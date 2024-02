France : Accrochage sur Canal + entre Habib Béye et Tony Chapron





Après la défaite du Red Star face à Rouen, l'entraîneur sénégalais, Habib Béye, a laissé éclater sa colère contre l'arbitrage. Ce que son collègue consultant sur Canal + et ancien arbitre, Tony Chapron, n'a pas aimé.





Leader de National (3e division française), le Red Star a perdu ce lundi soir à Rouen 1-0. Même si Habib Béye est d'accord que son équipe n'a pas fait le match qu'il fallait, il a laissé éclater sa colère contre l'arbitrage. "Ça fait deux ans que c’est comme ça (…) Que Rouen ne prenne pas de carton sur ce genre de match, c’est abusé. Qu’on les protège en Coupe de France, ok mais bon c’est toujours la même chose avec monsieur Chapapria. Mais bon ce n’est pas grave. On n’a pas perdu le match à cause de lui, on a perdu parce qu’on n’a pas mis nos occasions", a déclaré Habib Béye sur Canal +.





Une déclaration que Tony Chapron, ancien arbitre professionnel, n'a pas aimé. "C’est affligeant vraiment. Commençons par le commencement. Il dit : on perd le match parce qu’on n’a pas été bon. Après il parle d’un carton jaune. Est-ce qu’il a perdu le match à cause d’un carton jaune ? Bon, je vais m’en arrêter là", a répondu Chapron.