France : La maison du Sénégalais Mory Diaw cambriolée, une enquête ouverte

De retour en France après l'élimination du Sénégal à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, le deuxième gardien de but des Lions, Mory Diaw, a été victime d'un cambriolage. Sa maison à Clermont a, en effet, été visitée par des malfaiteurs alors qu’il était en déplacement avec son club à Lille, rapporte La Montagne. Les faits se sont déroulés, ce dimanche.











Mory Diaw a partagé l'incident sur sa page Instagram, avant de retirer sa publication. Le Sénégalais précisait, dans son post, que sa femme et ses enfants n'étaient pas dans la maison au moment des faits.









Alors qu'un autre joueur de Clermont a été victime de cambriolage et du vol de ses biens estimés à plus de 50 millions FCFA, il y a un an, la police a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.