France : Sadio Mané débloque 49,1 millions F CFA pour son club Bourges Foot 18





Devenu actionnaire majoritaire du club de Bourges Foot 18, pensionnaire de National 2 (5e division) français, Sadio Mané met la main à la poche. Pour le capital du club français, qui a été fixé à 100 000 euros (65,5 millions F CFA), le Sénégalais va apporter 75% de la somme.





Comme rapporté par France Bleu, l'international sénégalais va donc débloquer la somme de 75 000 euros, équivalente à 49,1 millions F CFA. La somme restante (25 000 euros, soit 16,3 millions FCFA) sera apportée par des investisseurs locaux. Il s'agit de 8 chefs d'entreprise choisis par Sadio Mané en personne.





"A la base, il faut savoir que Sadio Mané envisageait de prendre 90% des actions et de me proposer les10 % restants. Après réflexion, en discutant avec des chefs d'entreprise, je suis revenu à la charge en lui disant : c'est beaucoup pour moi, c'est beaucoup pour toi et il faut que tu traduises ton discours en acte. Il faut donc associer les chefs d'entreprises locaux. Il m'a tout de suite dit que j'avais raison et qu'il aurait dû y penser. Mais il m'a dit qu'il voulait des chefs d'entreprise qui avaient les mêmes valeurs que lui. Je lui ai soumis des profils, il les a appelés et ça a matché rapidement, d'autant que tous aident déjà le club. Notre objectif, c'est de dire que ce n'est pas le club de Sadio Mané, mais avant tout le club de Bourges", a déclaré Cheikh Sylla, président du Bourges Foot 18.