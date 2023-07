France : Saliou Ciss tient une belle occasion de se relancer

Depuis plus d’un an, Saliou Ciss est au chômage. Le meilleur latéral de la dernière CAN est sans club depuis la fin de cette aventure conclue par une victoire du Sénégal. Il vient de trouver un bon moyen de relancer sa carrière.



En effet, renseigne Stades, reprenant un communiqué de l’association, Saliou Ciss est désormais pensionnaire de l’équipe de l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP). Fondée en 1990, cette structure offre un stage estival aux joueurs chômeurs afin de leur permettre de trouver un club. L’UNFP FC joue à cet effet des matchs amicaux contre des clubs de Ligue 2 et de National français.



«C’est un super mec, avec une très forte identité sénégalaise, qui mérite de retrouver un beau projet», a réagi Régis Bogaert, le sélectionneur adjoint des Lions, cité par Stades.



Saliou Cissé est âgé de 33 ans. Nancy (L2 à l’époque, aujourd’hui en National) est son dernier club. Il a manqué la Coupe du monde à cause de son inactivité.