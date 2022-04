Francis Ngannou veut combattre Tyson Fury « l'année prochaine »

Champion UFC des poids lourds (en MMA), Francis Ngannou a confirmé lundi qu'il souhaitait affronter le boxeur Tyson Fury, qui a conservé son titre WBC samedi à Wembley, « l'année prochaine » après avoir récupéré de son opération du genou.



En pleine rééducation après son opération du genou droit mi-mars, Francis Ngannou a fait un crochet par Wembley samedi dernier. Le champion UFC des lourds a observé la victoire de Tyson Fury sur Dillian Whyte avant de monter sur le ring en fin de match pour mettre en scène un futur combat entre les deux hommes.



Lundi, dans l'émission « The MMA Hour », le Camerounais a confirmé qu'il comptait bien affronter Fury lors de son retour à la compétition. « Nous voulons tous les deux ce combat, nous nous respectons. Je pense que c'est juste une histoire entre nos promotions (l'UFC pour Ngannou, Top Rank pour Fury), nos situations contractuelles, mais nous allons régler ça à un moment et ce combat aura probablement lieu l'année prochaine », a confié Ngannou.