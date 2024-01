Fraude : La CAF convoque un joueur qui déclare être né 4 ans après le décès de sa mère

Ce samedi, débutera la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. La CAF, qui espère organiser la meilleure compétition possible, fait également front dans un autre dossier. En effet, comme rapporté par Gabonreview, le footballeur Guelor Kanga a été convoqué par la commission de discipline de l'instance dirigeante pour une supposée affaire de fraude à l'âge.





Le milieu défensif est officiellement né en 1990. Mais il a été découvert que sa mère est décédée 4 ans plus tôt, en 1986. L'affaire a été évoquée pour la première fois en 2021, lorsque le Gabon avait éliminé la RDC de la course à la CAN.





A quelques heures du début de la CAN 2023, la CAF a ouvert une enquête et a décidé de convoquer le joueur gabonais pour recueillir sa version et mettre les choses au clair.