Fraude sur l’âge de Nathan Douala : le Cameroun exclu pour la prochaine CAN ?

La décision de la Fédération camerounaise de football d'entreprendre une vaste opération d'assainissement concernant l'état civil des footballeurs camerounais a eu l'effet d'une bombe, avec la suspension de plus de 62 joueurs pour fraude sur l’âge. Parmi eux figurait l’international camerounais Nathan Douala(17 ans), qui avait été annoncé en Côte d’Ivoire comme le plus jeune joueur de la CAN. Toutefois, sa morphologie avait suscité de nombreux doutes quant à son âge réel. Cette lutte contre la fraude sur l’âge, initiée par la Fédération camerounaise de Football, a mis en lumière de nombreux cas de joueurs dits « jeunes ».