Gambie : le sélectionneur des Scorpions subit une opération chirurgicale

Pour chasser une douleur au genou gauche, le sélectionneur national, Tom Saintfiet, a subi une intervention chirurgicale à Anvers, en Belgique. L’opération s’est bien déroulée. «C’était une douleur qui empêchait d’exercer correctement mon métier, raconte le technicien, repris par Record. Là, je vais rester à l’hôpital pour quelques jours, avant de rentrer chez moi pour une période de repos et de guérison. Après, je rejoindrai la Gambie pour la préparation de la CAN.»



La Gambie est dans le groupe C en compagnie du Sénégal, de la Guinée et du Cameroun.