Gana Gueye : “Nous avons respecté les consignes du coach pendant quinze minutes...”

Le Sénégal qui a pris l’avantage face à la Côte d’Ivoire, hier, après seulement quatre minutes a finalement sombré lors de la série de tirs au but. Les Lions ont arrêté de jouer après avoir marqué, a fait savoir Gana Guèye.



‘‘Nous avons respecté les consignes du coach pendant 15 minutes. Après l‘ouverture du score, nous avons commencé à reculer. On a arrêté de jouer. Peut-être que c’est l’atmosphère qui fait ça, c’est l’enjeu du match qui a fait ça, c’est la pression‘‘, analyse le milieu des Lions.



‘‘On devait perdre aujourd’hui et nous avons perdu. Il faut relever la tête, remercier le bon Dieu de nous avoir permis d’être arrivé jusque-là et être fort mentalement. Parce que, il y a équipes qui sont sorties dès le premier tour, on n’est pas plus méritant qu’eux‘‘, ajoute Gana Gueye.



Ce dernier de poursuivre: ‘‘On savait également qu’on jouait contre la Côte d’Ivoire, une équipe qui était blessé et qui avait envie de se racheter devant son public, dans son pays. Et voilà elle a gagné. Il faut l’accepter et rentrer tranquillement chez nous et dans nos clubs pour bien se reposer.‘‘