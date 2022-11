Gareth Southgate (coach de l’Angleterre) : “J'ai bien observé le Sénégal...On est favori"

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial après avoir battu le pays de Galles 3-0 mardi, a fait une analyse de ce match avant de se projeter sur le duel contre le Sénégal. Des Lions qu’il a observés lors d’un match amical contre l’Iran.



"On a eu le contrôle du match en première période mais nous n'avons pas créé assez d'occasions. On a un peu manqué d'équilibre entre milieu et attaque. Si on demande (à Rashford et Foden) où ils veulent jouer, ce serait là où ils ont démarré le match, mais on a pensé (à la pause) qu'en inversant, ils pourraient déborder ou repiquer et ils l'ont fait très bien en seconde période. Ce sont les joueurs qui font fonctionner ce genre de décision. (...) On a besoin d'un effectif étoffé et de qualité, c'était important que Kyle (Walker) joue quelques minutes, Kelvin (Phillips) aussi, parce qu'on ne sait jamais quand on aura besoin de cette profondeur de banc. Des adversaires différents nécessitent des compositions différentes. (...) J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran (en amical) à Vienne. Je les ai bien observés. À partir de maintenant on va étudier leurs matches. On connait certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre. On sait qu'on sera favori, on doit l'assumer, mais on joue une équipe très dangereuse".