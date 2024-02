Gattuso bientôt viré, Longoria et Benatia en alerte

La nouvelle défaite de l’OM dimanche soir sur la pelouse de Brest (1-0) jette un énorme doute sur l’avenir de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe pour les semaines à venir.







Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison, Gennaro Gattuso aura-t-il le privilège de rester l’entraîneur du club phocéen pour les quatre mois à venir ? Rien n’est moins sûr après la nouvelle défaite olympienne sur la pelouse de Brest dimanche soir, malgré une supériorité numérique de 30 minutes. Incapables de se créer la moindre occasion en jouant à 11 contre 10, les hommes de Gennaro Gattuso ont de nouveau sombré en s’inclinant dans les ultimes instants de la rencontre. Quelques minutes avant la rencontre, Mehdi Benatia disait au Canal Football Club qu’il adorerait créer un projet de trois à quatre ans avec l’entraîneur italien. Cela a peu de chances d’arriver et l’ex-entraîneur de l’AC Milan et de Naples pourrait même être écarté d’ici la fin de la semaine.