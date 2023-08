Génération Foot et Casa Sports éliminés des coupes africaines : Le cri du cœur de Mady Touré

Les représentants du Sénégal en Ligue des champions (Génération Foot) et en Coupe CAF (Casa Sports) n'ont pas réussi à passer le premier tour. Mady Touré, le président de l'académie Génération Foot, déplore le manque de temps de préparation et propose une meilleure organisation du championnat national.





« Il faut qu’on harmonise notre championnat. Pour compléter notre liste, c'était un problème. On a regardé dans le centre. On n'a même pas eu le temps de faire des recrutements. On doit connaître le début et la fin du championnat. Au moins, le championnat se termine au mois de mai et cela débute au mois d'octobre pour que l’équipe puisse se préparer. Là, il n'y aura pas d’excuses pour pouvoir rivaliser avec les autres équipes », explique le président de Génération Foot.





De plus, il réclame des subventions pour maintenir les joueurs au pays. « Si on veut maintenir nos joueurs avec un salaire de 200 mille, ça devient compliqué, alors qu'au Maroc, ils payent 5 000 dollars, voire plus. C’est normal qu’ils quittent le Sénégal. Vingt-deux joueurs sont partis cette année. Peut-être si on avait toujours Pape Mamadou Sy, on n’allait pas prendre ces buts », regrette-t-il.





Profitant de l'occasion, il lance un message au gouvernement : « Le football est devenu une économie pour les autres pays, mais pas nous. Il faut qu’on travaille davantage. C’est une grosse déception pour le Sénégal. Je pensais que Génération Foot comme le Casa Sports allaient franchir cette étape. C’est désolant."





Rappelons que Génération Foot a été éliminée par le Hafia FC de Guinée et le Casa Sports par l'Étoile filante de Ouagadougou.