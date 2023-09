Gennaro Gattuso à Marseille : Ça brûle !

Gennaro Gattuso (45 ans) est en négociations avancées avec l’OM pour devenir le nouvel entraîneur du club. Le technicien italien est désormais la priorité de Pablo Longoria, président du club olympien, en quête d'un successeur à Jacques Abardonado, qui assure l'intérim sur le banc depuis deux matchs après la démission de Marcelino.





Il devrait signer un contrat d'un an





Gennaro Gattuso sera probablement sur le banc de l'OM dès samedi à Monaco (21h, 7e journée de Ligue 1). Les négociations ont été secrètes et elles ont très bien avancé avec l'entraineur italien.





L'OM a dû réagir dans l'urgence après le départ de Marcelino et Pablo Longoria a été séduit par l'ancien joueur emblématique du Milan AC, milieu de terrain charismatique, parfois grande gueule, vainqueur de la coupe du monde 2006 face à la France de Zidane.





Marseille voulait un coach de caractère pour secouer un groupe qui manque de personnalité et pour s'adapter à un contexte de crise. Gattuso arrive en pompier de service pour relancer cet OM un peu malade. Il devrait s'engager pour une saison L'Italien qui a entraîné en Espagne et en Italie, notamment à Naples pendant deux ans, n'a pas peur des ambiances chaudes et des défis pimentés.