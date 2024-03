GFC : le procureur affaiblit Lat Diop face à son ancien DG

Poursuivi pour abus de confiance, le directeur général du Guédiawaye FC, Ibrahima Dieng, sera fixé sur son sort le 9 avril prochain, date du délibéré du procès qui l’oppose au président du club, Lat Diop. Le mis en cause peut espérer une issue heureuse car le parquet lui accorde le bénéfice du doute.



Ibrahima Dieng a été arrêté puis envoyé en prison en juillet dernier à la suite d’une plainte de l’ancien ministre des Sports, qui lui reproche d’avoir encaissé le fruit du transfert à Aris Limassol (Chypre) de Mamadou Séne, soit 275 000 dollars (environ 165 millions francs CFA) en espèces. Pire, selon le plaignant, l’ancien patron du club de la banlieue aurait dépensé une partie de ce montant sans l’autorisation des instances habilitées du club et sans produire les pièces justificatives correspondantes.



L’audience s’est tenue mardi à la barre du tribunal de Pikine-Guédiawaye. D’après L’Observateur, qui a assisté à l’audience, l’accusé a pointé à la barre une cabale contre lui. Il a réfuté le montant du transfert évoqué dans la plainte, affirmant que «c’est la somme de 100 000 euros, soit 65,5 millions de francs CFA, qui a été négociée entre lui et le directeur technique du club chypriote».



L’ancien directeur général de GFC a ajouté que «le virement a été perçu par GFC, pendant qu’il était en détention». Ce que le secrétaire général du club, appelé à témoigner, a confirmé, d’après journal du Groupe futurs médias.



Interrogé à son tour, Abdoulaye Sall, membre du Conseil d’administration du club, a démenti et maintenu l’accusation de détournement.



L’Observateur rapporte que le Procureur a plaidé le bénéfice du doute au profit du mis en cause, soulignant, que l’auteur de la plainte s’est basé sur des discussions Whatsapp pour fonder son accusation. L’affaire sera vidée le 9 avril prochain.