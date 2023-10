Gouy Gui s’attaque déjà à Ada Fass : « Il veut sauter des étapes, mais je vais le rouer de coups comme je l’ai fait à Zarco qui est son pire cauchemar »

À peine quelques heures après l’annonce de la tenue prochaine de son combat contre Ada Fass, Gouy Gui a lancé les hostilités contre le bourreau de Zoss.



« Tous les combats que j’ai perdu c’était à cause d’une baisse de forme. Mais un Gouy Gui à 100% n’est pas facile à battre. Aujourd’hui personne ne peut éviter Ada Fass qui est un lutteur très populaire et qui a rempli à chaque fois l’arène nationale. Mais je ne suis pas un escalier pour aucun jeune lutteur. Zarco qui l’a battu et qui est son pire cauchemar, je l’ai roué de coups et c’est ce que je vais lui faire s’il n’a pas de chance. S’il veut atteindre les sommets de l’arène, il doit éviter certains adversaires comme Gouy Gui. C’est un risque pour lui car si je le bats ce ne sera une surprise pour personne (…) Il est temps que je me fasse respecter et pour cela il faut que je corrige un jeune lutteur » a déclaré Gouy Gui sur Lutte TV.