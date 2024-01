Gris Bordeaux : « Désormais, j’inclurai mon avocat avant tout contrat »

Dans un entretien accordé au journal sportif Record de ce mercredi 24 janvier, Gris Bordeaux ne mâche pas ses mots. « Je n’ai jamais vécu une situation pareille, et cela m’a beaucoup handicapé», fulmine le lutteur, réagissant suite aux multiples rebondissements intervenus dans son combat ficelé contre Ama Baldé.



Ce qui contrarie vivement le 3e Tigre de Fass, c’est que « le combat a connu 4 reports. » Ce qui le désespère car explique-t-il : « J’ai préparé le combat avec mes propres moyens et voyagé. Et un report est venu mettre à nu tout le travail fourni. Je n’ai même pas reçu d’explications claires concernant les raisons du report. Finalement, le combat a été retenu au mois de juin, et le promoteur ne nous donnera pas d’argent pour une nouvelle préparation. »



A l’en croire, il lui est « impossible » de décrocher un combat entre temps.



Le lutteur retient qu’il « va désormais revoir (ses) contrats à venir avant de les signer. » Il n’exclut pas « d’inclure des amendements » en cas d’éventuel report. Il ajoute : « Je mettrai au devant mon avocat, mes conseils juridiques pour ne plus revivre ce genre de situation. Tous les lutteurs doivent apprendre de ma situation. »



Au-delà des reports, la source annonce un changement de promoteur après que Baye Ndiaye a évincé Ibrahima Diop dans l’organisation du choc..



Sur ce point, Gris Bordeaux est loin d’être déçu. « Je suis content du changement et je sais pourquoi je le dis. Tout le monde sait que les combats d’Ibrahima Diop connaissent souvent des problèmes inexplicables. Il est jeune et veut réussir. Il a ses millions, il veut aider les lutteurs mais c’est comme si on lui a jeté un sort », justifie-t-il.