Gros clash entre Benjamin Mendy et son coach !

À mi-parcours, le FC Lorient, 10ème du dernier championnat, se trouve dans la zone rouge, à quatre points du premier non relégable. Le vestiaire semble également au bord de l'implosion alors qu'un clash a éclaté entre Benjamin Mendy et Régis Le Bris.





Sur la pelouse du Stade Brestois, les Merlus ont explosé en vol, encaissant une cinquième défaite en six matchs (4-0) après des revers face à Strasbourg et à l'Olympique de Marseille. Après 17 journées, les Bretons ne comptent que douze points et la menace d'une relégation grandit de semaine en semaine.





Après la claque reçue à Francis Le Blé, Régis Le Bris semblait particulièrement abattu face à la presse. “Je n’ai pas senti que nous étions, à ce moment-là, dans la notion de derby. Je suis forcément extrêmement déçu de ce que j’ai vu. On a essayé de remonter les troupes à la mi-temps et de se dire qu’a minima, il ne fallait pas assister à un naufrage total“, a-t-il notamment déclaré.





Ça chauffe entre Le Bris et deux joueurs





D'après les informations obtenues par L'Équipe, la déception a laissé place à la tension dans le vestiaire après le match. L'entraîneur lorientais aurait évoqué un manque d'humilité de certains joueurs. Vincent Le Goff aurait alors demandé à son coach de nommer ces joueurs et Régis Le Bris ne se serait pas fait prier pour pointé du doigt Benjamin Mendy, Isaak Touré, Jean-Victor Makengo et Romain Faivre.