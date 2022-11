[Yoonu Qatar] Groupe A : la fiche des Pays-Bas, premiers adversaires des lions

La fiche des Pays-Bas, alignés dans le groupe A de la Coupe du monde 2022:



Palmarès:



Coupe du monde: 11e participation. Meilleurs résultats: finalistes en 1974, 1978, 2010, troisièmes en 2014, quatrièmes en 1998



Euro: 10 participations. Meilleur résultat: vainqueur en 1988



Classement Fifa: 8e



Surnom: les "Oranje"



Président de la Fédération: Just Spee



Nombre de licenciés: environ 1.150.000 (dont 118.000 femmes)



Principaux clubs: Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, Feyenoord Rotterdam



Qualifications: Les Pays-Bas ont terminé premiers de leur groupe de qualification en zone Europe.



Le sélectionneur: Nommé en août 2021, Louis van Gaal (71 ans) effectue son troisième mandat à la tête des Pays-Bas. Il avait déjà été sélectionneur des "Oranje" de 2000 à 2001 puis de 2012 à 2014. Celui qui est surnommé "le Pélican" tant pour son côté grande gueule que pour son double menton avait mené les Pays-Bas à la troisième place du Mondial-2014 au Brésil. Depuis son retour à la tête de l'équipe nationale à l'automne 2021, Van Gaal est invaincu (dix victoires et quatre matches nuls). Il a annoncé que la Coupe du monde au Qatar sera son dernier grand tournoi: à l'issue de la compétition, il prendra sa retraite et sera remplacé par son compatriote Ronald Koeman.



La déclaration: "Je pense que nous avons plus de qualité maintenant qu'en 2014, mais cela ne signifie pas que nous deviendrons champions du monde. Que nous ayons une grande chance, c'est une chose certaine. C'est mon ambition personnelle. Je veux la transmettre aux joueurs", Louis van Gaal en juin 2022.



Le joueur vedette: Virgil van Dijk (31 ans), le roc de Liverpool, est le symbole de la solidité défensive des Pays-Bas version Van Gaal. Après avoir manqué l'Euro-2020 suite à une blessure à un genou, le capitaine des "Oranje" disputera son premier grand tournoi au Qatar, après avoir été l'un des éléments clés de l'équipe finaliste de la Ligue des nation 2019. "Ce Mondial au Qatar sera vraisemblablement ma plus belle expérience en sélection", explique celui qui a tout gagné en club avec les Reds (Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Championnat et Coupe d'Angleterre).



Onze type: Pasveer - Timber, van Dijk (cap), de Vrij - Dumfries, de Jong, Berghuis, Blind, Aké - Depay, Bergwijn.



La liste probable des joueurs retenus pour le Qatar:



Gardiens de but: Jasper Cilessen (NEC Nimègue), Mark Flekken (SC Fribourg/GER), Andries Noppert (SC Heerenveen), Remco Pasveer (Ajax)



Défenseurs: Nathan Aké (Manchester City/ENG), Daley Blind (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool/ENG), Denzel Dumfries (Inter Milan/ITA), Matthijs de Ligt (Bayern Munich/GER), Bruno Martins Indi (AZ Alkmaar), Devyne Rensch (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Stefan de Vrij (Inter Milan/ITA)



Milieux de terrain: Steven Berghuis (Ajax), Cody Gakpo (PSV Eindhoven), Frenkie de Jong (FC Barcelone/ESP), Davy Klaassen/Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta/ITA), Tyrell Malacia (Manchester United/ENG), Maarten de Roon (Atalanta/ITA), Kenneth Taylor (Ajax), Wout Weghorst (Besiktas/TUR)



Attaquants: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelone/ESP), Vincent Janssen (Antwerp/BEL), Noa Lang (Club Bruges/BEL)