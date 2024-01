[En route vers la CAN] Groupe B: Les Pharaons d’Égypte veulent mettre fin à leur diète

Sans conteste, l'Égypte se présente comme le mastodonte incontesté de cette poule. Sous la houlette de l’entraîneur Rui Vitoria, les Pharaons, forts de leur héritage glorieux, entendent bien marquer de leur empreinte cette édition. Avec un capitaine d'exception en la personne de Mohamed Salah, ils comptent bien écraser toute concurrence sur leur chemin et soulever à nouveau un titre qui les fuit depuis 2010 et 2 finales perdues (2017 et 2021).





Ghana, une ambition renouvelée





Le Ghana, malgré une élimination précoce lors de la dernière édition, se présente comme un adversaire redoutable. Sous le commandement de leur emblématique capitaine André Ayew, les Black Stars comptent sur leur expérience et leur détermination pour bousculer la hiérarchie et se frayer un chemin vers le sommet.





Cap-Vert, l'incertitude persiste





Pour le Cap-Vert, la tâche s'annonce plus ardue. Après une élimination en huitièmes de finale face au Sénégal lors de la CAN 2021, les Requins Bleus cherchent à retrouver leur lustre d'antan. Leur parcours récent, toutefois, laisse planer quelques incertitudes quant à leur capacité à rivaliser avec les géants de ce groupe.





Mozambique, le défi de l'outsider





Le Mozambique, le véritable David de cette poule, compte bien jouer les trouble-fête. Bien que leur dernière participation à la CAN remonte à 2010 avec une élimination au premier tour, les Mambas chercheront sans doute à créer la surprise.













Groupe B





Egypte (26e participation, 7 titres de champion)





Ghana (24e participation, 4 titres de champion)





Cap-Vert (4e participation)





Mozambique (5e participation)