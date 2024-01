[En route pour la CAN] Groupe C : Les Lions du Sénégal à la reconquête du titre face à un challenger et des outsiders

Le Sénégal, emmené par la star mondiale Sadio Mané, arrive en tant que tenant du titre et favori indiscutable du groupe. Leur mission sera claire dès le début : confirmer leur statut et se qualifier pour les phases finales. Mais attention, le chemin vers la victoire ne sera pas sans obstacles. Surtout qu’il faudra pour les hommes d’Aliou Cissé faire attention à la fameuse malédiction des champions.

Le Cameroun, bien que ses récentes prestations suscitent des interrogations, demeure un adversaire redoutable. Avec un palmarès impressionnant et une expérience internationale, les Lions Indomptables auront à cœur de prouver leur valeur et de défier le Sénégal pour la première place du groupe. Un duel de lions en perspective.

Les Outsiders : Guinée et Gambie