[En route pour la CAN] Groupe E : Duel entre deux ex champions d’Afrique





Avec le Mali, la Namibie, la Tunisie et l’Afrique du Sud, la poule E est composée de quatre pays issus de l’Afrique de l’ouest, du nord, et du sud. Une composition qui fait la particularité de ce groupe qui a deux formations qui ont déjà remporté le Can, une finaliste et une équipe qui n’est pas très habituée à la compétition.





Le Mali, la tête de série de ce groupe sera à sa 13e participation à une Can. Mais elle n’a jamais remporté le trophée continental. Finaliste malheureux en 1972, les Aigles du Mali font partie des favoris du groupe, sur le papier.





Mais la tâche ne sera pas facile pour les hommes d’Eric Chelle face à l’Afrique Sud, championne en 1996 chez elle. Mais depuis lors les Bafana Bafana n’ont pas démontré grande chose même s’ils seront à leur 11e participation en Côte d’Ivoire.





La Tunisie effectuera sa 21e participation avec un titre de champion en 2004 lors l’édition organisée sur son territoire. Les Aigles de Carthage pourraient prétendre jouer les premiers rôles de ce groupe E.





La Namibie, qui sera à son quatrième rendez-vous continental, tentera de jouer les trouble- fête pour atteindre pour la première fois le cap du deuxième tour.





Poule E





Mali (13e participation, finaliste en 1972)





Namibie (4e participation)





Afrique du sud (11e participation, 1 titre en 1996)





Tunisie (21e participation, 1 titre en 2004