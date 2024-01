[En route pour la CAN] Groupe F : Le Maroc pour confirmer son mondial réussi

Dans la poule F, trois champions d’Afrique (RD Congo, Maroc, Zambie) et un petit poucet (Tanzanie) vont croiser le fer pour les deux places qualificatives aux huitièmes de finale de la Can. Et dans cette lutte pour le leadership du groupe, le Maroc a la faveur des pronostics et semble avoir une avance sur ses adversaires.





Demi-finalistes de la dernière coupe du monde au Qatar, Les Lions de l’Atlas, qui occupent la première place en Afrique au classement Fifa, font partie des grands favoris de la compétition. Les hommes de Walid Regragui sont à la recherche d’un deuxième titre depuis leur sacre en 1976. Ils devront d’abord surclasser leurs adversaires du groupe pour décrocher leur ticket pour les huitièmes de finale.





La RD Congo sera leur potentiel rival pour la première place de cette poule. Les Léopards qui ont remporté le trophée à deux reprises (en 1968 et en 1974) sont des habitués de la compétition. Ils seront d’ailleurs à leur 20e participation. Seuls l’Egypte (26e participation), la Côte d’Ivoire (25e participation), la Tunisie (21e participation) et le Ghana (24e participation) ont fait mieux que la Rdc.





La Zambie est aussi un adversaire à prendre très au sérieux dans ce groupe. Les Chipolopolos sont très réguliers à la Can et l’avaient remporté en 2012 sous la houlette du technicien français, Hervé Renard. Pour sa 18e participation, la Zambie va tenter de surprendre les équipes considérées favorites dans ce groupe.





Dans cette poule, la Tanzanie est sans doute l’équipe supposée la plus faible. Les Taifas Stars, qui se sont qualifiés pour la première fois en 1980 puis en 2019, n’ont jamais passé le premier tour. Pour leur troisième, la tâche sera très complexe face à des adversaires réputés dans cette compétition.





Groupe F













RD Congo (20e participation, 2 titres en 1968 et 1974)





Maroc (19e participation, 1 titre en 1976)





Tanzanie (3e participation)





Zambie (18e participation, 1 titre en 2012)