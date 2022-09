Guédiawaye : Ahmed Aïdara reprend le stade Ibrahima Boye et met Guédiawaye FC à la porte

Initialement prévu prévu le 1er octobre, les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 sénégalais débuteront le 15 octobre prochain. Les pensionnaires de ces deux divisions se préparent d’ores et déjà pour ce rendez-vous. Mais le Guédiawaye Football Club risque d’éprouver quelques soucis dans sa préparation. Non pas à cause sur le plan sportif mais sur le plan infrastructurel. En effet, le maire de la ville de la banlieue, Ahmed Aïdara, a, dans une lettre adressée à Lat Diop, président de GFC, annoncé « suspendre pour un temps la convention » la convention qui lié les deux entités. Pour rappel, la ville de Guédiawaye sous le magistère d’Aliou Sall avait mis à la disposition du club le stade Ibrahima Boye pour une durée de 4 ans. La formation s’engageait à veiller à l’entretien des infrastructures en prenant en charge l’eau et l’électricité. Ce partenariat arrivant terme, les deux parties devaient se retrouver autour d’une table pour redéfinir les contours d’un renouvellement. Une rencontre qui n’a finalement pas eu lieu. Sur les raisons qui ont entraînées cette décision unilatérale, Ahmed Aïdara se justifie : « A la Ville de Guédiawaye, les conditions actuelles de trésorerie sont marquées par un déficit budgétaire criard. Alors, une gestion efficiente devant passer nécessairement par la prise d'un certain nombre de mesures s'impose à nous pour nous en tirer d'affaires ».

Guédiawaye FC est invité à quitter les lieux au plus tard au premier octobre à 18h.