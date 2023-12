Guédiawaye FC : Lat Diop prend une décision radicale

Mbaye Badji n’est plus l’entraîneur du Guédiawaye Football Club (GFC). Il a été remercié après la défaite (0-2) de son équipe contre l’US Ouakam, ce dimanche 10 décembre, pour le compte de la 7e journée. L’ancien international sénégalais s’en va ainsi après deux mois et 13 jours de service.



D’après Record, qui donne l’information, le GFC, avec à sa tête son président, Lat Diop, actuel ministre des Sports, est à la recherche d’un nouvel entraîneur. «Des noms circulent déjà, annonce le quotidien spécialisé. Il y a, notamment, Lamine Diagne, qui avait été contacté après le départ de Souleymane Diallo, et Ansou Diadhiou, l’ancien coach du Casa Sports.»