Guédiawaye FC : son limogeage annoncé, Mbaye Badji entend diriger l’entraînement ce mardi

Les médias spécialisés ont annoncé le limogeage de Mbaye Badji de son poste d’entraîneur du Guédiawaye Football Club (GFC) et son remplacement par Ansou Diadhiou, l’ancien coach du Casa Sports. Les dirigeants du club de la banlieue auraient pris cette décision après la défaite (2-0) de leur équipe contre l’US Ouakam, dimanche dernier (7e journée).



Mais pour le moment, le renvoi de Mbaye Badji n’est pas officiel. «Jusqu’à présent il est l’entraîneur du club. C’est lui qui sera sur le banc lors de la réception de Linguère dans le cadre de la 8e journée», précise le secrétaire général du GFC, Mamadou Samb, contacté par Stades.



Dans les mêmes colonnes, le concerné embouche la même trompette. «Ce sont des paroles que j’ai entendues comme ça, mais aucun dirigeant du club ne me l’a encore annoncé (son limogeage)», a lancé Mbaye Badji. Le technicien entend d’ailleurs continuer à assurer le service. «Je vais me rendre au stade demain (ce mardi) pour diriger la séance d’entraînement du club. On ne m’a pas encore notifié mon limogeage», a martelé l’ancien international sénégalais.



Le GFC est 9e au classement de la Ligue 1 après 7 journées. Sous les ordres de Mbaye Badji, le club a enregistré cette saison en championnat une victoire, cinq nuls et une défaite.