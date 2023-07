Guédiawaye football club : un parfum de scandale, le directeur général arrêté

Le directeur général du Guédiawaye football club (GFC), Ibou Dieng, a été arrêté samedi par des éléments de la brigade de gendarmerie de Keur Massar. Il fait l’objet d’une plainte du président dudit club et directeur général de la Lonase, Lat Diop, pour «abus de confiance, faux et usage de faux».



Il est reproché à Ibou Dieng d’avoir conclu le transfert de Mamadou Sané, vainqueur du Chan avec les Lions locaux, sans en informer son président, d’avoir encaissé le montant du transfert, réglé en espèces, au lieu de faire déposer l’argent dans le compte du club, et d’avoir effectué des dépenses sur le montant de l’opération sans présenter de pièces justificatives.



D’après une source de L’Observateur, qui parle de cette affaire ce lundi, Ibou Dieng avait certes reçu carte blanche de Lat Diop pour coordonner le transfert de Mamadou Sané. «Mais à notre grande surprise, s’indigne l’interlocuteur du journal, (il) est venu dire au président qu’il a vendu le joueur pour 275 000 dollars (environ 163 millions F CFA) et que l’argent du transfert est avec lui. Il dit avoir payé 30 000 dollars (près de 18 millions F CFA) à l’agent de joueur (qui a facilité la transaction). On lui a demandé les pièces justificatives, il n’a rien fourni.»



En outre, rapporte le journal, Ibou Dieng a affirmé avoir déjà versé sa part au club formateur de Mamadou Sané, Africa Foot. «Il a pris l’argent sans nous présenter des pièces justificatives, martèle la source de L’Obs. Lors de la réunion du conseil d’administration, (…) il a dit qu’il a fait le change au taux de 600 francs CFA (1 dollar). Tout ça est bizarre.»