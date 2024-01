Guinée - Guinée Équatoriale : Un supporter "meurt de joie" après le but de Mohamed Bayo

C’est connu de tous. Le football est un sport qui procure des émotions fortes. Seulement tout le monde n’arrive pas à supporter cet état affectif intense. Hier dimanche 28 janvier, juste après le but victorieux de la Guinée contre la Guinée Equatoriale en huitième de finale de la CAN, Abdourahamane Diallo, un supporter originaire de la région de Labé, a piqué une crise qui l’a malheureusement emporté.







« Dès qu’on a marqué le but, il a fait une crise cardiaque »





C’est ce rapporte le site d’informations "Africaguinée". Son cœur a tout simplement lâché. Il n’a pas supporté l’émotion procurée par ce but de l’attaquant Mohamed Bayo, à la dernière seconde du match.





« Dès qu’on a marqué le but, il a fait une crise cardiaque (en voulant manifester sa joie). On l’a amené d’urgence à l’hôpital. On l’a même mis sous assistance respiratoire. Mais c’est là-bas qu’il a rendu l’âme », a confié Diallo Ibrahima Sory, jeune frère de l’infortuné, au média en ligne.





Il était agent commercial dans une banque de Boké