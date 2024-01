Guinée-Sénégal (0-2): Comment les Lions ont piégé le Syli

Ils étaient déjà qualifiés pour les huitièmes, mais leur objectif était de terminer leader de la poule C. Et c’est finalement le Sénégal qui a réussi le pari en s’imposant dans ce derby qui l’opposait à la Guinée ce mardi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro sur la marque de 2-0. Les Lions réalisent ainsi le carton et consolident leur statut de favoris de ce groupe. .





Une performance acquise à l’issue d’un match tactique plein de duels, de tensions entre joueurs. Les deux formations qui jouaient avec des blocs médians, ont livré un jeu haché, qui a manqué de rythme dans les 15e mn. Les quelques rares occasions étaient du côté des Lions du Sénégal qui procédaient avec un jeu long. Une approche qui n’a pas déjoué la vigilance de l’équipe guinéenne.





En seconde période, l'entraîneur du Sénégal change de stratégie avec un bloc plus haut. Un choix payant, car il parvient à ouvrir la marque à la 61e mn. C’est Abdoulaye Seck qui trouve le chemin des filets sur un coup franc tiré par Krépin Diatta. Un but qui a poussé les Guinéens à sortir de leur retranchement pour tenter de revenir au score. Ils laissent dans la foulée des espaces que les joueurs de couloirs sénégalais vont exploiter pour faire le break à la 90e mn. C’est sur un contre que Sadio Mané a délivré une passe décisive à Iliman qui marque le but du 2-0.