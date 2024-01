Guinée-Sénégal (0-2) : Les tops et les flops

Le Sénégal s'est imposé 2-0 ce mardi face à la Guinée, confirmant sa première place. Un match qui s'est décanté en seconde période, grâce au but d(Abdoulaye Seck, avant qu'Iliman Ndiaye ne double la mise. Voici les tops et les flops de ce derby.





Les tops





Krépin Diatta : Dans la lignée de ses performances depuis le début de la CAN, Krépin Diatta montre beaucoup de sérieux et d'application dans ce qu'il réalise. Défensivement impassable, il a également réalisé un centre millimétré sur le but d'Abdoulaye Seck.





Iliman Ndiaye : Dans un match très rude, Iliman Ndiaye a été une étincelle dans le jeu des Lions. Avec ses dribbles et ses initiatives, il a posé beaucoup de problèmes à la défense guinéenne avant de conclure son match par un joli but.









Les flops





Ismaila Jakobs : Le piston gauche a été très nerveux durant toute la partie et ça s'est vu dans son jeu. Beaucoup de déchets techniques et d'imprécisions ont marqué son match. Il est passé tout prêt de la correctionnelle, après une bousculade avec Naby Keita.