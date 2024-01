[Matchday] Guinée-Sénégal (17 heures) : Un derby pour le fauteuil de leader

Considéré comme un derby, le choc entre le Sénégal et la Guinée est prévu, mardi, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, à partir de 17 heures. Un match comptant pour la troisième journée de la poule C de la Can 2023. Une rencontre qui promet de rudes duels entre deux formations aux fortunes diverses, mais qui veulent terminer leader du groupe.



Avec deux victoires d'affilée, le Sénégal est déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais il n’est pas assuré de terminer en tête du classement du groupe C. Vainqueurs de la Gambie par 3-0 et du Cameroun sur la marque de 3-1, Aliou Cissé et ses poulains ont l’ambition de rééditer cette performance pour faire le plein de confiance et consolider leur statut de leader. Mais un match nul suffit aussi aux Lions pour terminer premier de cette poule C.



La Guinée, qui totalise 4 points (+1), n’a pas encore en poche le ticket pour la prochaine étape de la compétition. Le Syli doit impérativement s’imposer pour assurer sa qualification et terminer premier. En cas d’égalité, le Syli national terminera à la deuxième place du groupe C.



Les hommes de Kaba Diawara doivent éviter une défaite qui pourrait, en cas de victoire du Cameroun devant la Gambie, les obliger d’attendre une place de meilleur troisième pour se qualifier.