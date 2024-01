Guinée-Sénégal : Aliou Cissé ne va pas chambouler son équipe

Malgré sa qualification pour les 8es de finale de la CAN-2023, après deux victoires d’affilée, Aliou Cissé ne pense pas à un turnover face à la Guinée, demain mardi, au stade Charles Konan Banny.







‘‘On ne va pas changer pour changer. C’est vrai qu‘on va tenir compte des joueurs blessés et des suspendus. On s’entraîne ce soir ; on essaiera de voir la meilleure solution‘‘, a fait savoir le sélectionneur.