Habib Diallo, Attaquant des Lions: ‘’Pourquoi je suis plus performant en club qu’en équipe nationale’’

Malgré ses bonnes performances en club, Habib Diallo peine à exploser en équipe nationale. Souvent convoqué en tant que doublure, le joueur de Strasbourg qui a terminé quatrième meilleur buteur du championnat de France avec 20 réalisations, est revenu sur les raisons de ses contre-performances en équipe nationale.





‘’J’ai certes marqué 26 en Ligue 2, cette année, c’est la meilleure saison en France. Mais, il y a une différence entre l’équipe nationale et le club. En championnat, on a plus de temps pour préparer les systèmes alors qu’en sélection, c’est 10 jours au maximum pour se préparer’’, s’est justifié Habib Diallo, en conférence de presse ce mardi.





Ce dernier d’ajouter: ‘’C’est le sélectionneur qui décide des joueurs qui vont jouer et des systèmes qu’il va mettre en place et de choisir le profil qui répond le plus à ses choix. On veut tous jouer comme titulaire, mais je ne suis pas le seul joueur capable d’être titulaire en équipe nationale.’’