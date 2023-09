Hangzhou: Le Président Xi Jinping a donné le coup d’envoi de la 19ème édition des Jeux asiatiques

La cérémonie d’ouverture des 19es Jeux asiatiques restera à jamais gravée dans la mémoire des athlètes et invités. À Hangzhou (ville située à plus de 1100 kilomètres de Beijing, capitale de la Chine) dans la province de Zheijang où elle s’est tenue, ce samedi 23 septembre, le spectacle était riche en sons et en lumières.





C’est le Président de la République populaire de Chine, Xi Jinping qui a procédé au lancement des activités. Ceci, après les discours du président du comité d'organisation des 19es Jeux asiatiques de Hangzhou et du président du Comité olympique chinois, du président par intérim du Conseil olympique d'Asie et du gouverneur des 19es Jeux asiatiques de Hangzhou.





La digitalisation de l’événement était juste impressionnant. On pouvait voir aussi un porteur de flambeau numérique, créé par des centaines de millions de participants au relais de la flamme en ligne. Il va finir par rejoindre les porteurs de flambeau en marche dans le stade. «La Flamme éternelle anime le chaudron des Jeux asiatiques de Hangzhou, un design inspiré du cours d'eau idéal de la rivière Qiantangjlang. Une fois de plus, la flamme sacrée des Jeux asiatiques brûle avec éclat en République populaire de Chine », a-t-on expliqué.





La fête des sports a été clôturée par la parade des athlètes. Plus de 40 pays participent à cette compétition à savoir Pakistan, Oman, Emirates arabes unis, Iran, Iran, Inde, Arabie Saoudite, Népal, Hong Kong, Singapour.





«Les Jeux asiatiques de Hangzhou s'ouvrent à Qiufen, l'édition d'automne des 24 termes solaires chinois. En cette période de fruits, la Chine, en tant qu'hôte, partage la joie de la récolte avec tous les invités de marque. Les marées, le souffle de la nature, le pouls du sport, l'épanouissement des civilisations anciennes et l'appel du temps », a-t-on précisé.





Il s’y ajoute que le spectacle projeté sur est «la meilleure incarnation de l’héroïsme du peuple chinois, de l’esprit sportif des athlètes et de l’unité des peuples d’Asie luttant pour un avenir meilleur pour l’humanité».





Sur ce, les organisateurs estiment que les Jeux Asiatiques qui est un festival pour les Asiatiques, «apporteront également splendeur et enthousiasme au monde ».