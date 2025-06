Harry Kane conteste la victoire du Sénégal : "Nous avons perdu parce que..."

Le Sénégal s'est imposé 3-1 face à l'Angleterre à Nottingham, devenant la première nation africaine à faire tomber les Three Lions. Mais en Angleterre, la décision de l'arbitre Stéphanie Frappart de refuser le but du 2-2 de Jude Bellingham ne fait pas l'unanimité.









Après la rencontre, le capitaine des Anglais, Harry Kane, a contesté la victoire sénégalaise. Pour lui, les Three Lions ont perdu à cause du but du 2-2 "injustement" annulé. « Si vous connaissez les règles, ce n'est pas une faute de main. Cela nous aurait permis de revenir dans le match à 2-2 et nous aurions peut-être gagné le match. C'est donc un moment important », a déclaré le buteur du Bayern Munich sur ITV. Un avis que partage l'ancien attaquant de l'Angleterre et d'Arsenal, Ian Wright. Pour lui, refuser le but de Bellingham a été une décision "pathétique".





Harry Kane a aussi relativisé cette défaite face au Sénégal. Pour lui, l'arrivée de Tuchel et de ses nouvelles idées prennent du temps pour être assimilées par tous les joueurs. « Il y a des idées qui sont nouvelles pour les gars, nous avons de nouveaux joueurs qui arrivent dans l'équipe et qui n'ont pas d'expérience au niveau international. C'est un mélange de facteurs, mais il n'y a pas d'excuses. Il faut trouver vite la solution. On ne se reverra pas avant quelques mois, mais la Coupe du monde arrive très vite, donc chaque stage est vraiment important en ce moment », a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise avec ses 73 réalisations.