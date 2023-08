Harry Kane est à Munich pour passer sa visite médicale

Arrivé vendredi en début de soirée à Munich, l'avant-centre et capitaine de l'Angleterre Harry Kane doit passer sa visite médicale en vue de son transfert pour plus de 100 millions d'euros au Bayern, où il espère enfin débloquer son palmarès.





Prévu dans la matinée, son vol entre Londres et Munich a été retardé de plusieurs heures, Tottenham retenant Kane alors qu'il se trouvait sur le chemin de l'aéroport.





Le meilleur buteur des Three Lions a finalement atterri autour de 19h10 à Oberpfaffenhofen, en périphérie ouest de la capitale bavaroise, et est arrivé peu avant 20h00 dans le centre de Munich pour passer sa visite médicale dans une clinique, a constaté un photographe de l'AFP.





Selon les médias allemands et anglais, Tottenham et Munich sont tombés d'accord jeudi pour un transfert de Harry Kane au Bayern, qui doit signer pour quatre saisons jusqu'à l'été 2027. Le joueur a donné son feu vert dans la soirée jeudi.





Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d'euros, plus 10 millions de bonus, ce qui ferait de Kane la recrue la plus chère de Bundesliga et du Bayern. Son salaire s'élèverait à 25 millions d'euros annuels, selon la presse allemande.





"De ce que j'ai compris, la situation a progressé à un tel point qu'il semble que cela va se faire", avait estimé vendredi l'entraîneur de Tottenham Ange Postecoglou en conférence de presse, parlant d'un transfert "imminent".





Avec Kane, le Bayern tient enfin le remplaçant de Robert Lewandowski, son avant-centre pendant huit saisons et véritable machine à buts, parti au FC Barcelone à l'été 2022. L'Anglais tout juste trentenaire devrait porter le N.9 à l'arrière son maillot, celui de "Lewy" que personne n'a porté à Munich lors de la saison précédente.





- Le paradoxe de "Prince Harry" -

Persuadé en début d'exercice 2022/23 qu'il n'avait pas besoin de remplacer poste pour poste Lewandowski l'été dernier, le Bayern a dû se rendre à l'évidence, ralenti en fin de saison par les blessures du Camerounais Eric Maxim Choupo-Moting.





Les Munichois sont passés tout près d'une première année depuis 2011 sans trophée, assurant une onzième Bundesliga consécutive à la 89e minute de la dernière journée fin mai.





Kane est devenu meilleur buteur de l'histoire de la sélection anglaise avec une 54e réalisation (une de plus que Wayne Rooney) à Naples le 23 mars dernier contre l'Italie (il compte actuellement 58 buts). Adulé Outre-manche, il n'a cependant jamais su offrir un titre à sa sélection. Tout le paradoxe de "Prince Harry".





Il a fini meilleur buteur du Mondial-2018 et meilleur passeur du Mondial-2022 au Qatar, mais le parcours anglais s'était arrêté en demie puis en quarts. C'est à l'Euro-2021 qu'il s'est approché le plus d'un titre, avec une finale perdue aux tirs au but contre l'Italie à Wembley.





Il possède toutes les qualités propres aux buteurs de très haut niveau: redoutable dans le jeu aérien, véritable renard des surfaces, pas maladroit du pied gauche. Il se distingue néanmoins des N.9 classiques par sa capacité à décrocher pour participer à la construction des phases offensives. Sa vision du jeu et son habileté balle au pied en font un joueur très complet.





Tottenham, son club formateur dès 2004, en a profité pendant près de deux décennies, puisque Kane a évolué pendant 17 ans chez les Spurs, où il est devenu pro en janvier 2011, entre 2004 à 2023. Il est le meilleur buteur de l'histoire du club avec 280 réalisations, et deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Premier League avec 213 réalisations, derrière les 260 buts d'Alan Shearer. Mais comme en sélection, l'Anglais n'a remporté aucun trophée avec Tottenham, terminant deuxième de Premier League en 2017 et défait en finale de Ligue des champions en 2019.