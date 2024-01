Hervé Renard sollicité par la Côte d’Ivoire : Ce coup de fil qui aurait pu tout changer

La Côte d’Ivoire voulait se le faire prêter le temps d’une CAN. Il n’était pas contre l’idée, seulement la Fédération française de football (FFF) n’a pas répondu favorablement à la demande des éburnéens. Hervé Renard, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ne prendra pas le lead du staff technique des Eléphants.

Il « nous a aussi dit que le président de son pays, qui était à Paris mercredi… »

L’issue de cette histoire aurait peut-être été différente si le président français Emmanuel Macron avait passé ce "coup de fil" aux dirigeants de la FFF.

En effet, selon les révélations de Jean Michel Aulas, président du comité exécutif de la FFF, l'affaire est montée jusqu’au plus haut sommet de l’Etat ivoirien.

« Le président de la Fédération de la Côte d’Ivoire nous a dit que le président de son pays (Alassane Ouattara), qui était à Paris mercredi, allait en parler au président Macron. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, répondre non sans prendre d’abord le sujet dans son ensemble. On a instruit le dossier de la façon la plus objective possible. Mais finalement, le président Macron ne nous a pas appelés. Il était en Inde », a déclaré l’ex-président de l’Olympique Lyonnais au journal « L’Equipe ».