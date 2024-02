Hippisme - Grand Prix de l’Alliance des États du Sahel : Le Sénégal remporte deux places au podium

La première édition du Grand Prix de l’Alliance des États du Sahel en hippisme a eu lieu, dimanche dernier, aux champs hippiques de Bamako. Le Sénégal s’est illustré lors de cette compétition avec deux prix remportés.



En effet, chez les pur-sang, les chevaux issus de l’écurie Mbaye Diène ont remporté les 2e et 3e places de la catégorie.



Cette première édition a réuni des chevaux et les responsables de fédération des différents pays de la sous-région, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria et le Sénégal.



Cette rencontre a été aussi une occasion de réfléchir avec les différentes parties de la sous-région sur des perspectives d’intégration et d’alignement des pratiques au niveau des différentes filières équines en Afrique de l’Ouest.



C’est ainsi qu’il a été initié la création d’une commission chargée de réfléchir sur la mise en place d’une Confédération ouest-africaine des sports hippiques avec comme objectif la définition d’un standard permettant de réglementer l’organisation des courses de chevaux dans la sous-région.