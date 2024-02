Homme du match face au Mali : Oumar Diakité, le ‘’Woro woro’’ des Eléphants

Phénoménal sur le flanc droit contre le Sénégal, Oumar Diakité a une nouvelle fois montré ses qualités en offrant à la Côte d’Ivoire la qualification aux demi-finales de la Can 2023. Il est l’auteur du but victorieux des Eléphants contre le Mali dans les dernières secondes des prolongations.



Entré en deuxième période de la rencontre, Diakité a apporté du sang neuf et de l’impact physique dans le jeu des Eléphants avant d’enflammer les 39 000 spectateurs du Stade de Bouaké avec son but qui a qualifié la Côte d’Ivoire dans les derniers instants de la partie. Une performance qui lui a valu la distinction de homme du match face au Mali. Sa seule fausse note, c’est son expulsion suite à un deuxième carton pour avoir enlevé délibérément son maillot.



Très polyvalent, l’attaquant du stade de Reims est capable de jouer comme piston. Et ses débordements sur le flanc droit de la formation ivoirienne lui ont valu le surnom ‘’Woro Woro’’ en référence aux taxis clandos qui desservent les villes ivoiriennes.



Né à Bingerville en Côte d'Ivoire en 2003, Oumar Diakité est formé par le club local de l'Asec Mimosas avant de rejoindre RB Salzbourg. Après des passages dans des clubs moins huppés, il rejoint l’été dernier le Stade de Reims. C’est avec le club français qu’il sera repéré par Jean-Louis Gasset. Il honore sa première sélection avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, le 9 septembre 2023, lors d'un match face au Lesotho.