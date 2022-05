Housseimi Niakaté, agent de Boubacar Kamara : « Qu’Aliou Cissé et la Fédération disent la vérité aux Sénégalais »

Après la convocation de Boubacar Kamara chez les Bleus de Didier Deschamps pendant que le Sénégal espérait le voir arborer le maillot des Lions, l’entourage du joueur refuse de confirmer s’il y a eu contact entre le Marseillais et Aliou Cissé, le sélectionneur national. Housseimi Niakaté, l’agent du joueur, renvoie la balle dans le camp du Sénégal et supplie Aliou Cissé et la Fédération Sénégalaise de football (FSF) de dire la vérité sur ce dossier pour éclairer la lanterne des Sénégalais.



« On n’a pas démenti les rumeurs, car il y en a tout le temps. Après, c’est vrai que celle concernant le Sénégal devient un peu grosse. Je vous demande de vous rapprocher du sélectionneur du Sénégal et de la Fédération sénégalaise de football pour leur poser la question de savoir ce qu’il en est réellement de l’affaire. Et je les supplie de dire la vérité aux Sénégalais. Ils seront les plus honnêtes avec vous je pense, parce qu’ils ne sont pas là pour dire des choses qui sont fausses. Comme ça, moi, je ne donnerai pas un mauvais positionnement avec des choses à démentir. Ce n’est pas mon rôle de le faire. Si, un jour, le joueur prend la parole, il le dira. Si le coach du Sénégal lui a parlé ou pas? Moi, en l’occurrence, la réponse je l’ai, je la connais. Et je vous demande de vous rapprocher du sélectionneur et de FFSF, en espérant qu’ils seront très clairs sur ce sujet.« , révèle l’agent de Boubacar Kamara.