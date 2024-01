Huitièmes de finale CAN 2024 : Voici les 3 affiches déjà confirmées

La CAN 2024 nous offre des rebondissements jamais vus. Entre l'élimination à la dernière minute du Ghana, la victoire et la qualification de la Mauritanie qui élimine l'Algérie et le match à rebondissement entre le Cameroun et la Gambie, le spectacle est à son comble. Avant les 4 derniers matchs de la 3e journée, 3 affiches ont été confirmées pour les huitièmes de finale.







La première, comme évoquée hier sur Seneweb, est la rencontre entre le Nigeria et le Cameroun. Ce sera le deuxième match des huitièmes de finale, samedi à 20 heures (l'Angola jouera à 17 heures, mais ne connait pas encore son adversaire).





La deuxième affiche sera un duel entre la Guinée Equatoriale et la Guinée. Ce match aura lieu le dimanche 28 janvier, à 17 heures. Le troisième match connu en huitièmes de finale sera un choc entre le Cap Vert et la Mauritanie. Il aura lieu le lundi 29 janvier à 17 heures.





Les autres affiches seront connues ce soir, après la fin des matchs du groupe F.