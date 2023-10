Ibrahimovic s'énerve après une comparaison entre Leao et Balotelli

L'ex-international suédois Zlatan Ibrahimovic a coupé court à la question d'un journaliste qui s'apprêtait à comparer un geste raté de Rafael Leao aux facéties sur le terrain de Mario Balotelli, deux joueurs dont il a été le coéquipier, avec une préférence pour... l'un des deux.





Mario Balotelli fait davantage parler dans les colloques et les conférences de presse pour sa carrière chaotique, que dans les journaux pour ses performances sur le terrain. C’est là toute la considération que porte le monde du football à ses difficultés. Et il les enchaîne, depuis ses passages à Nice (2016-janv. 2019) puis à l'OM (janv. 2019-juin. 2019). A vrai dire, l’attaquant italien n’est jamais parvenu à confirmer le talent qu’on lui prêtait. Pas plus en Angleterre qu’en Italie, ni même en Turquie, ou encore au FC Sion, dans le Valais (en Suisse), qui a résilié son contrat en septembre.





Leao sur le terrain, Balotelli dans les tribunes





Zlatan Ibrahimovic, qui a côtoyé le jeune Mario Balotelli, alors âgé de 16 ans, entre 2007 et 2009 à l’Inter, espérait voir un phénomène éclore, mais il a constaté au fil de ses propres pérégrinations que l’international italien n’y arriverait jamais.





"Il a eu tellement d'occasions d’exploiter son talent et de changer son avenir, il les a toutes manquées"





"Il a eu tellement d'occasions d’exploiter son talent et de changer son avenir, il les a toutes manquées, a-t-il relevé à l’occasion d’un échange auquel il était convié dans le cadre de la Fête du Sport, en Italie. Il y a beaucoup de gars qui attendent ces occasions et il en a eu beaucoup. Mais il les a gâchées, c’est la vérité."









A la retraite depuis qu’il a dit au revoir au football à Giuseppe Meazza, devant les supporters de l’AC Milan, la saison passée, Ibrahimovic conserve un oeil attentif sur les performances des Rossoneri, et du Portugais Rafael Leao, patron de l’attaque milanaise, élu meilleur joueur du mois de septembre en Serie A.





A une question portant sur la talonnade manquée de Leao contre Newcastle, en Ligue des champions, un geste qui avait valu aux joueurs quelques railleries, Ibrahimovic a interrompu la question: "Non, non, on ne plaisante pas avec ça, a-t-il expliqué très sérieusement. Leao est un génie, il est le seul à voir certaines choses. C'est pour cela que Leao est sur le terrain et Balotelli dans les tribunes."