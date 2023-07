Iliman Ndiaye à l'OM, Sheffield commence à craquer





Iliman Ndiaye était titulaire mardi soir lors de la défaite en amical de Sheffield United contre Rotherham (0-1). Après cette rencontre de préparation, le vice-président du club anglais a évoqué la situation de l'attaquant convoité par l'Olympique de Marseille.





Sheffield United continue à se préparer pour la saison de Premier League, et c’est dans ce cadre que les Blades affrontaient mardi soir Rotherham United. Titulaire au coup d’envoi, Iliman Ndiaye n’a pas empêché la défaite de son équipe (0-1) avant de céder sa place en seconde période. Mais, après le match, Stuart McCall, entraîneur adjoint de Sheffield, a évoqué la situation de l’attaquant international sénégalais de 23 ans. Car il n’a échappé à personne que l’Olympique de Marseille fait le forcing pour recruter celui qui a porté le maillot de l’OM à l’âge de 13 ans. Le technicien anglais se réjouit de l’implication de Iliman Ndiaye durant cette phase de préparation, mais il avoue qu’il ne peut garantir à 100% que le joueur de 22 ans sera toujours dans l’effectif de Sheffield United.





Ndiaye et Sheffield, confiant mais pas trop